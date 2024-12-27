Презентация нового разведывательного дрона «Сибирячок» в Москве отметила важный прогресс в развитии отечественных беспилотных технологий, обеспечивая улучшенные возможности для дальних и продолжительных полетов при любых условиях.

«Сибирячок», дрон четвертого поколения, представлен широкой общественности.

«Сибирячок», разработанный для выполнения разведывательных операций, способен на долговременное пребывание в воздухе и осуществление полетов на расширенные дистанции, что позволяет ему оперативно собирать данные в критических условиях. Обновленная модель оборудована современной оптической системой, которая обеспечивает съемку высокой четкости в режиме реального времени и при любых погодных условиях.

На мероприятии руководитель проекта подчеркнул, что дрон был спроектирован с учетом потребностей российской военной разведки. «Сибирячок» уже показал выдающиеся результаты во время испытательных полетов, продемонстрировав возможности для выполнения миссий в условиях низкой видимости и труднодоступных районов. Кроме того, крейсерская скорость в 100 км/ч позволяет ему быстро и эффективно реагировать на изменения в оперативной обстановке.

Этот беспилотник также символизирует стремление России к полной локализации производства военных технологий: следующее поколение «Сибирячка» будет полностью состоять из компонентов российского производства, что свидетельствует о достижении высокой степени независимости в оборонной промышленности.