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Mirakl
УАЗ "Буханка" подверглась масштабному обновлению штамповой оснастки кузовных деталей
УАЗ внедрил передовые технологии в производство модели СГР "Буханка", устраняя давние проблемы с качеством кузова и подготавливая автомобиль к сертификации с новым, более мощным и экологичным двигателем.

Ульяновский автомобильный завод объявил о революционном переосмыслении своего легендарного автомобиля "Буханка". В рамках масштабного обновления производственных технологий, завод заявляет о значительном улучшении качества кузова автомобиля, что должно положить конец многолетним жалобам владельцев на неровные зазоры и сквозные щели.

Специалисты УАЗ-Техинструмент осуществили замену 90% оборудования для штамповки, а оставшиеся 10% прошли глубокую модернизацию. Такие масштабные обновления обещают не только увеличить срок службы штампов, но и значительно повысить точность сборки кузова. Это изменение является частью стратегии УАЗ по улучшению общего уровня удовлетворенности потребителей и снижению рисков, связанных с эксплуатацией автомобиля.

В добавление к улучшенному качеству сборки, "Буханка" получит новый двигатель экологического класса "Евро-5", который обещает не только сокращение вредных выбросов, но и увеличение мощности и крутящего момента.

#новости #военные новости #военная техника
Источник: www1.ru
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