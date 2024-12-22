«Орешник»—это не только система вооружения, но и показатель технологического превосходства российских конструкторов.

В одном из последних заявлений президента России Владимира Путина было предложено провести технологическую «дуэль» между новейшей ракетной системой «Орешник» и западными комплексами ПВО. Это больше, чем демонстрация военного превосходства — это заявка на технологическое опережение.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что «Орешник» — это комплекс, созданный на современном этапе инженерной мысли и опережающий аналогичные системы на поколение. Сигнал западным экспертам звучит чётко — утверждения об уязвимости необоснованы.

Система поддерживает передовые технологии радиолокации и контроля ударной мощи, обеспечивая уникальную точность и дальность поражения. Интеграция современных платформ и алгоритмов делает комплекс ключевым элементом в технологической гонке.