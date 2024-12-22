Устройство эффективно уничтожает противопехотные мины, включая «Лепесток», создавая безопасные проходы в минных полях и обеспечивая успешное выполнение боевых задач.

Военные инженеры Минобороны России продемонстрировали в действии удлинённый заряд разминирования ЗРП-2 «Тропа», применённый для создания безопасного прохода в минных полях. Эти кадры дают уникальную возможность увидеть, как саперы эффективно ликвидируют мины, включая опасные ПФМ-1 «Лепесток», на участках дистанционного минирования.

Перед началом операции специалисты провели детальную разведку местности, чтобы оценить расположение мин и определить оптимальный план действий. Заряд ЗРП-2, состоящий из детонирующего кабеля ДКР-150А длиной 60 метров, был доставлен и подготовлен к использованию. Благодаря пусковому устройству УП-60 саперы смогли запускать кабель на расстояние до 160 метров, обеспечивая безопасное выполнение задачи.

Эффективность ЗРП-2 заключается в возможности создавать проходы шириной до 2 метров и длиной до 60 метров. Этот метод значительно ускоряет процесс разминирования, снижая риски для военнослужащих. Система незаменима при ликвидации таких сложных объектов, как противопехотные мины «Лепесток», которые отличаются малым размером и трудностью обнаружения.