В Крыму на авиабазе Бельбек строят железобетонные укрытия для самолетов, способные защитить их от современных ракетных угроз.

На авиабазе Бельбек в Крыму активно возводятся современные арочные железобетонные укрытия для защиты боевых самолетов. Эти сооружения призваны уберечь авиацию от ударов баллистических ракет ATACMS, а также крылатых ракет Storm Shadow и SCALP EG. В условиях растущих угроз фортификация становится ключевым элементом безопасности российских аэродромов.

По данным спутниковых снимков, сделанных с использованием длиннофокусных оптико-электронных модулей, строительство на авиабазе ведется высокими темпами. Военный эксперт Евгений Даманцев подчеркивает, что укрепление ангаров на таких стратегически важных объектах, как Бельбек, имеет первостепенное значение. Укрытия способны минимизировать ущерб от высокоточных ударов и обеспечить сохранность техники в условиях интенсивных боевых действий.

Telegram-канал Fighterbomber ранее отмечал необходимость рассредоточения армейской и тактической авиации за пределы радиуса поражения вражеских баллистических ракет. Помимо этого, рекомендуется возведение укрытий не только железобетонных, но и легких, на приграничных аэродромах.