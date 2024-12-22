ЗРК «Тор-М2У» принёс революцию в системе ПВО, совмещая передовые технологии и высокую скорость перехвата с увеличенным боекомплектом и модернизированным оборудованием.

Противовоздушные силы России значительно усилили свой потенциал благодаря новейшим зенитным ракетным комплексам «Тор-М2У» и «Тор-М2КМ». Данные комплексы стали крупнейшим шагом в защите от ракет и беспилотных аппаратов (БПЛА), обладая высокой скоростью перехвата и новейшими технологиями.

Обновлённые модели получили современное радиолокационное оборудование на базе волноводно-щелевой фазированной антенной решетки (ФАР), которое защищает от мощных радиоэлектронных помех.

Новые ракеты 9М338К (Р3В-МД) были интегрированы в состав боекомплекта, увеличив общее количество ракет до 16 (ранее в комплекте было всего 8). Обновленные рулевые системы и дестабилизаторы обеспечивают перегрузку до 40Г, что делает перехват более скоростных и маневренных целей ощутимо эффективнее.

Новая модель ракет обладает скоростью полёта до 1000 м/с, что делает их пригодными для сражений на догонных курсах. Дальность перехвата достигает 15-16 км, а высота до 12 км. Радиолокационный взрыватель существенно увеличил проблемы противника, подрывая боевую часть цели с высокой точностью.