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Mirakl
Российская гаубица «Мста-С» выделяется автоматическим наведением, высокой точностью и живучестью
Эта мобильная гаубица способна эффективно уничтожать цели и маневрировать в любых условиях.

Самоходная артиллерийская установка "Мста-С" демонстрирует превосходство на линии боевого соприкосновения. Российское оружие, которое по праву называют одним из самых эффективных в своём классе, способно не только уничтожать цели с высокой точностью, но и работать в условиях, неподвластных западным аналогам.

Эта артиллерийская машина, созданная с учётом опыта реальных боевых действий, выделяется уникальной системой автоматического наведения и способностью поддерживать высокий темп стрельбы, не расходуя возимый боекомплект. Её механизм подачи снарядов позволяет вести огонь с любых углов возвышения, что делает "Мста-С" идеальным инструментом для маневренной войны.

Но дело не только в огневой мощи. "Мста-С" легко преодолевает водные преграды глубиной до пяти метров и шириной до километра, демонстрируя впечатляющую живучесть и мобильность. Эта гаубица способна не только поражать цели на значительном расстоянии, но и быстро восстанавливать наведение после выстрела, что делает её незаменимой в условиях современного боя.

Российские военные эксперты подчёркивают: западные системы артиллерии, такие как HIMARS, не могут соперничать с "Мста-С" в выносливости и универсальности.

#новости #военные новости #военная техника #вооружение #минобороны #рособоронэкспорт
Источник: www1.ru
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