Минобороны России раскрывает эффективность новейшего беспилотника «Мерлин-ВР», который уже заработал репутацию бесшумного и всевидящего разведчика.

Этот аппарат не только обнаруживает временные позиции ВСУ, но и мгновенно передаёт их координаты для нанесения точечных артиллерийских ударов. За 10 часов работы он способен перекрыть 30-километровую зону действия, превращая попытки ВСУ укрыться в абсурд.

Недавний эпизод демонстрирует силу «Мерлина-ВР»: беспилотник засёк лагерь ВСУ на правом берегу Днепра. Система передала данные на командный пункт за секунды. Результат — удар реактивной артиллерии, уничтоживший позиции. ВСУ не успели предпринять никаких защитных мер.

Беспилотник способен летать на высоте до пяти километров, оставаясь невидимым. Его камеры фиксируют перемещения как днём, так и ночью. А возможности наблюдения в инфракрасном диапазоне позволяют ему выискивать даже укрытые цели. С такими характеристиками, как длительность полёта до 10 часов и точность передачи данных, «Мерлин-ВР» становится решающим преимуществом на поле боя.

«ВСУ пытается укрыться, но беспилотник находит их везде, даже ночью. Мы видим всё, что они делают, и нейтрализуем их ещё до того, как они успеют выстрелить», — комментирует командир подразделения с позывным «Филин».

Этот аппарат не только корректирует огонь артиллерии, но и наводит дроны-камикадзе, превращая оборонительные позиции ВСУ в ловушки.