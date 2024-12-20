Ни одна цель противника не достигла успеха, демонстрируя надёжность оборонительных систем.

Минувшей ночью ВСУ вновь попытались атаковать российскую территорию с помощью беспилотников, но их планы были полностью сорваны российскими силами ПВО. В ходе масштабной операции было уничтожено 36 беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся прорваться через систему обороны.

Наибольший удар пришёлся на Краснодарский край, где было перехвачено 16 дронов. Над акваторией Чёрного моря российские системы ПВО успешно ликвидировали ещё 14 целей. В Брянской области были остановлены пять дронов, а в Белгородской сбит ещё один. Эти атаки не принесли Украине ни стратегической, ни тактической выгоды, так как все аппараты были уничтожены, не достигнув своих целей.

Днём ранее украинские дроны атаковали Белгородскую область, где обломки одного из аппаратов повредили стоянку социального объекта и несколько автомобилей. Однако, значительного ущерба благодаря оперативной работе сил ПВО удалось избежать.

Эксперты отмечают, что киевский режим продолжает действовать по принципу «ударить любой ценой», игнорируя очевидное: российские системы ПВО становятся только эффективнее, а их попытки прорвать оборону заканчиваются провалом.