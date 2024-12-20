Российский Ми-35М демонстрирует высокий боевой потенциал, приближаясь к Ми-28НМ, но отсутствие радиолокационной станции ограничивает его возможности в условиях плохой видимости.

Ми-35М, российский ударный вертолёт, всё ближе подбирается к возможностям флагмана Ми-28НМ. Его новые системы вооружения и прицельной навигации позволяют эффективно поражать цели на расстоянии до 10 км, делая машину грозным инструментом в противотанковых операциях. Однако отсутствие бортовой радиолокационной станции остаётся слабым местом, особенно в условиях ограниченной видимости.

Прицельный комплекс ГОЭС-342 позволяет обнаруживать танки ночью на дистанции до 7 км, а сверхзвуковые ПТУР «Атака-В» с возможностью увеличения боезапаса до 16 ракет обеспечивают высокую огневую мощь. Вертолёт также оснащён системой КнЭИ-24, которая отвечает за точное наведение, увеличивая кучность огня. Тем не менее, отсутствие всепогодных возможностей делает Ми-35М зависимым от условий боя.

Ми-35М может стать не только альтернативой Ми-28НМ, но и надёжной поддержкой на поле боя. Однако его эффективность в сложных условиях пока ограничена, что подчёркивает необходимость дальнейшей модернизации.