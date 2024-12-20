Россия помогла Боливии в борьбе с жёлтой лихорадкой, применив передовые радиационные технологии Росатома для стерилизации комаров-переносчиков. Это стало важным шагом в защите здоровья населения.

В Боливии стартовала масштабная кампания по борьбе с жёлтой лихорадкой, где впервые применены российские радиационные технологии для стерилизации комаров. Росатом продемонстрировал эффективность своего инновационного подхода, который уже снижает численность опасных насекомых.

Российская методика основана на гамма-облучении комаров, что делает их неспособными к размножению. Стерилизованные насекомые внедряются в естественную популяцию, что приводит к постепенному вымиранию переносчиков смертельно опасной болезни. Этот метод доказал свою эффективность и безопасность, а его внедрение в Боливии стало важным шагом в борьбе с эпидемиями.

Президент Боливии Луис Арсе отметил, что инновации из России открывают новые возможности для защиты здоровья населения. «Стерилизация комаров — это не просто технология, это шанс для наших граждан жить без страха перед эпидемиями», — заявил он.

Метод, предложенный Росатомом, уже используется в тропических регионах для борьбы с вредителями, а также в аграрном секторе и медицине. Применение российских технологий не только спасает жизни, но и демонстрирует международное сотрудничество на благо человечества.