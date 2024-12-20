Московские инженеры вывели на российский рынок автономный ровер «Пиранья»: работает при температурах от -25°C до +40°C, уверенно перевозит до 300 кг груза и с лёгкостью буксирует 500 кг

На фоне растущего спроса на автономные технологии компания «Дронсхаб групп» представила уникального робота-ровера «Пиранья». Эта универсальная платформа не просто замена человеку, а настоящее технологическое оружие, готовое работать там, где не выдержит даже самый стойкий профессионал.

«Пиранья» — это не просто ровер. Это автономный «боец», способный взять на себя задачи мониторинга, патрулирования, логистики и даже спасательных операций. Разработанная на базе российского программного обеспечения, платформа стала символом полной технологической независимости от западных решений.

Ровер уверенно перевозит до 300 кг груза и с лёгкостью буксирует 500 кг. Благодаря этому «Пиранья» может использоваться для транспортировки оборудования, эвакуации людей или даже доставки груза в труднодоступные зоны. Она оснащена задним приводом с дифференциалом, передними поворотными колесами и работает при температурах от -25°C до +40°C.

Ключевой особенностью ровера является возможность настройки под конкретные задачи. Он может быть оборудован тепловизорами, камерами с искусственным интеллектом, газоанализаторами, радарами и даже аварийными маяками. При этом автономная работа на протяжении 8 часов делает его идеальным для круглосуточного использования.

По словам генерального директора компании Максима Томских, «Пиранья» уже вызвала ажиотаж на рынке: «Этот ровер — ответ на запросы клиентов, которые искали универсальное решение для сложных условий. Мы готовы предложить новую эру автономных технологий, способных заменить человека там, где его присутствие опасно».

Пока скептики продолжают обсуждать необходимость таких технологий, компании уже готовы заменить людей роботами, которые не боятся ни холода, ни жары. Этот ровер станет не просто помощником, а главным игроком в сфере логистики и охраны.