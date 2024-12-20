Гиперзвуковой «Орешник» остаётся незаметным для спутниковой разведки, благодаря чему обеспечивает внезапность пусков и надёжную защиту от перехвата. Дальность действия ракеты достигает 5,5 тысяч километров, а её боевые блоки способны самостоятельно маневрировать для поражения целей.





Особенность «Орешника» заключается в его подвижном грунтовом комплексе, что позволяет скрывать местоположение установки. Пуск происходит внезапно, без возможности фиксации, благодаря минимальному активному участку траектории, когда ракета наиболее уязвима. После этого «Орешник» выходит в ближний космос, а её боевые блоки начинают самостоятельное маневрирование, гарантируя точное поражение целей.

«Каждый боевой блок оснащён собственной двигательной установкой, что делает его недосягаемым для противоракетных систем. Даже при наличии разведданных о пуске противник не сможет вычислить траекторию для перехвата», — комментируют военные аналитики.

С дальностью до 5,5 тысяч километров и способностью преодолевать любые системы ПВО, «Орешник» становится символом нового поколения российского стратегического вооружения.