Особенность «Орешника» заключается в его подвижном грунтовом комплексе, что позволяет скрывать местоположение установки. Пуск происходит внезапно, без возможности фиксации, благодаря минимальному активному участку траектории, когда ракета наиболее уязвима. После этого «Орешник» выходит в ближний космос, а её боевые блоки начинают самостоятельное маневрирование, гарантируя точное поражение целей.
«Каждый боевой блок оснащён собственной двигательной установкой, что делает его недосягаемым для противоракетных систем. Даже при наличии разведданных о пуске противник не сможет вычислить траекторию для перехвата», — комментируют военные аналитики.
С дальностью до 5,5 тысяч километров и способностью преодолевать любые системы ПВО, «Орешник» становится символом нового поколения российского стратегического вооружения.