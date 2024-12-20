Это решение повысит эффективность защиты от современных угроз, таких как ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

Российские военные эксперты предложили интеграцию зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» в единую систему с автоматизированными управлениями «Байкал-1М» и «Поляна-Д4М1». Эта мера позволит создать единое информационное поле для координации различных ЗРК и повысить эффективность противодействия современным угрозам, таким как ракеты Storm Shadow и SCALP-EG.

Военный аналитик Евгений Даманцев отмечает, что такой шаг обеспечит расчётам зенитных комплексов полную тактическую картину воздушно-космической обстановки. Это исключит перехват одних и тех же целей разными системами и улучшит взаимодействие между комплексами на разных высотах и расстояниях.

Например, ЗРК «Бук-М3А», находящийся в укрытии, сможет получать данные о низковысотных ракетах, таких как SCALP-EG, от С-400.

Россия стремится создать сетецентрическую систему ПВО, способную эффективно работать даже в условиях массированных атак высокоточных ракет.