К-564 «Архангельск» — новая атомная подлодка с мощным арсеналом гиперзвуковых ракет и торпед, способная укрепить позиции России в подводной войне.

К-564 «Архангельск», один из самых передовых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М», готов поднять флаг и стать на боевое дежурство. Это мощное судно, способное наступление и уничтожение целей на любом направлении, станет грозным дополнением к арсеналу Военно-морского флота России.

Субмарина оснащена передним гидроакустическим комплексом «Иртыш-Амфора-Ясень», который обеспечивает ее скрытность и точное обнаружение целей. В арсенале — до 32 гиперзвуковых ракет «Циркон» с дальностью до 1000 км, которые могут наносить удары по морским и наземным объектам с невиданной скоростью. До сих пор возможности «Архангельска» ракеты «Оникс» с дальностью до 700 км и торпеды «Физик-2», которые способны нейтрализовать подводные атаки на расстоянии до 50 км.

Эта подводная крепость также оснащена современными противолодочными ракетами «Калибр-ПЛ», которые способны уничтожать подводные цели на дальности до 2500 метров. С набором такого вооружения «Архангельск» может действовать как на сверхмалых, так и на самых глубинах до 600 метров.

Россия, благодаря таким инновационным разработкам, готова защищать свои интересы в мировом океане и обеспечивать безопасность своих границ.