"Верба" превращает дроны в искры: российский ПЗРК показал свою мощь

Впечатляющий эпизод, запечатлённый на видео, демонстрирует уничтожение беспилотника с помощью российского переносного зенитного ракетного комплекса "Верба". Управляемая ракета 9М336 поразила цель на высоте около 1350 метров, оставив после себя яркий сноп искр.

"Верба" оснащена трёхспектральной головкой самонаведения, работающей в средневолновом и ближнем инфракрасных, а также ультрафиолетовом диапазонах. Такая система позволяет ракете обходить оптико-электронные помехи и ловушки, обеспечивая высокую точность поражения.

Комплекс способен поражать цели на высоте до 3,5 км и в радиусе до 6 км. Максимальная скорость поражаемых объектов достигает 400 м/с. Для получения данных о целях расчёт "Вербы" может использовать радиолокационный комплекс 1Л122-1Е "Гармонь", что делает систему ещё более универсальной.

Эффективность "Вербы" подчеркивает её важность в современных условиях ведения боя, где дроны становятся ключевым элементом тактических операций.