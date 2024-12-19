Роскомнадзор планирует требовать у операторов данные об IP-адресах пользователей. Эти меры направлены на предотвращение обхода блокировок запрещённых сайтов.

Роскомнадзор анонсировал инициативу, которая усложнит обход блокировок запрещённых сайтов. Операторы связи теперь будут обязаны передавать данные, позволяющие идентифицировать устройства пользователей по IP-адресам. Эти меры направлены на отслеживание трафика, связанного с доступом к заблокированным ресурсам, и его блокировку с использованием технических средств (ТСПУ).

По новой системе, операторы должны будут предоставлять данные о сетевых адресах и их изменениях в течение 15 рабочих дней с момента подключения нового пользователя или оператора. Это позволит точнее фильтровать интернет-трафик и предотвращать использование обходных путей, таких как VPN или прокси-сервисы.

Роскомнадзор также разрабатывает масштабную систему маршрутизации IP-адресов на базе протокола RPKI, чтобы к 2035 году защитить сеть от перехвата маршрутов и повысить её безопасность. Аналогичные решения уже внедрены в Европе, и Россия намерена создать свою независимую инфраструктуру.

Эти меры вызывают вопросы, но РКН уверяет, что они необходимы для защиты цифрового пространства страны. Введение такого контроля станет очередным шагом к формированию полностью управляемой и безопасной интернет-среды.