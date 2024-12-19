Роскомнадзор анонсировал инициативу, которая усложнит обход блокировок запрещённых сайтов. Операторы связи теперь будут обязаны передавать данные, позволяющие идентифицировать устройства пользователей по IP-адресам. Эти меры направлены на отслеживание трафика, связанного с доступом к заблокированным ресурсам, и его блокировку с использованием технических средств (ТСПУ).
По новой системе, операторы должны будут предоставлять данные о сетевых адресах и их изменениях в течение 15 рабочих дней с момента подключения нового пользователя или оператора. Это позволит точнее фильтровать интернет-трафик и предотвращать использование обходных путей, таких как VPN или прокси-сервисы.
Роскомнадзор также разрабатывает масштабную систему маршрутизации IP-адресов на базе протокола RPKI, чтобы к 2035 году защитить сеть от перехвата маршрутов и повысить её безопасность. Аналогичные решения уже внедрены в Европе, и Россия намерена создать свою независимую инфраструктуру.
Эти меры вызывают вопросы, но РКН уверяет, что они необходимы для защиты цифрового пространства страны. Введение такого контроля станет очередным шагом к формированию полностью управляемой и безопасной интернет-среды.