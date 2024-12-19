МВД России планирует удалить более 20 тысяч фантомных камер из базы ГИБДД, что должно устранить путаницу на дорогах и повысить безопасность движения.

Министерство внутренних дел России приступило к масштабной проверке базы данных ГИБДД, чтобы устранить свыше 20 тысяч фантомных камер, которые фактически не работают. Эти несуществующие комплексы фото- и видеофиксации создают хаос на дорогах, вынуждая водителей резко менять скорость и провоцируя так называемый «эффект кенгуру».

Согласно официальным данным, в стране зарегистрировано около 50 тысяч мест с камерами, но в реальности функционируют только 29,8 тысячи из них. Остальные 20,4 тысячи мест оказались в базе из-за ошибок и больше не используются для контроля. Такие данные были выявлены в ходе анализа, проведённого НАС.

Фантомные камеры вводят в заблуждение водителей, которые, полагаясь на данные навигаторов, необоснованно замедляют или ускоряются, создавая опасные ситуации на дорогах. МВД заявило, что обновлённая база данных позволит устранить эту проблему, повысить безопасность и сократить ложные штрафы.

Эта инициатива особенно важна на фоне рекордов по штрафам в 2024 году. Самый крупный штраф составил 400 тысяч рублей за превышение допустимых габаритов транспортного средства. В то же время средний размер штрафов вырос на 4% и достиг 510 рублей за первое полугодие года. Ожидается, что очищенная база данных станет шагом к более справедливой и эффективной системе контроля на дорогах.