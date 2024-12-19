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Mirakl
Российские учёные создали бактерии для борьбы с техногенными катастрофами
Российские учёные создали бактерии для устранения нефтяных разливов, использовав безопасную модификацию псевдомонады.

Исследователи из Вятского государственного университета вывели уникальные бактерии, способные устранять последствия техногенных катастроф, таких как нефтяные разливы. Эта инновация основана на использовании безопасной псевдомонады, в генетический код которой были внедрены участки ДНК синегнойной палочки. Благодаря этому бактерия стала продуктивным производителем рамнолипидов — веществ, которые эффективно борются с загрязнениями.

Рамнолипиды, широко используемые в различных отраслях, способны создавать эмульсии, разрушая жировые и нефтяные загрязнения. Однако их естественным источником является опасная синегнойная палочка, что ранее ограничивало применение. Новый подход российских учёных устранил этот барьер, сделав технологию безопасной и доступной для массового использования.

Этот метод уже доказал свою актуальность. Например, ранее масштабный разлив нефтепродуктов в Керченском проливе привёл к загрязнению 49 километров побережья. Такие катастрофы требуют быстрого и эффективного реагирования, и новая разработка может стать важным инструментом в предотвращении экологических последствий.


#новости #ученые #наук #ученые оживили свинью #вятгу
Источник: www1.ru
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Nvidia&Intel Hater
14:14
Зачем то тебе минусят.вот сейчас уж реально не понятно за что)
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
iRome0
14:14
А вот никто ж не в курсе, ага.
Готовимся к большой зимней распродаже в Steam - большие скидки уже близко
Nvidia&Intel Hater
14:13
Ну с одной стороны вроде и не так уже существенно.мало кто игры старые играет наверное,а с другой,все же сам факт что они могут быть артефакты не впечатляет
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
Mindkiller
14:09
Тактическое и стратегическое оружие решают разные задачи. Стратегическое да, должно быть с огромной энергией и покрывать при взрыве максимальную площадь. Тактическое должно бить точно в небольшую цель...
Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
PanzerK
14:09
Ну надо смотреть проверять, например в Forza Horizon 4 и Fanal Fantasy 15 проблем с артефактами я не заметил.
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
Vergo
14:02
Игра вышла в 1997 году. То есть оптимизирована под тогдашнее железо и ОС: WINDOWS 95 + PENTIUM. Чтобы она шла нормально, нужно создать для нее именно те условия. При загрузке игра запрашивает те прогр...
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
Nvidia&Intel Hater
14:00
Far cry 5 к примеру
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
PanzerK
13:55
Ну накидайте список - проверим.
Тестирование видеокарты Intel Arc A750 8Gb или как дела в лагере синих спустя 2 года после релиза
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