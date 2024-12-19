Российские учёные создали бактерии для устранения нефтяных разливов, использовав безопасную модификацию псевдомонады.

Исследователи из Вятского государственного университета вывели уникальные бактерии, способные устранять последствия техногенных катастроф, таких как нефтяные разливы. Эта инновация основана на использовании безопасной псевдомонады, в генетический код которой были внедрены участки ДНК синегнойной палочки. Благодаря этому бактерия стала продуктивным производителем рамнолипидов — веществ, которые эффективно борются с загрязнениями.

Рамнолипиды, широко используемые в различных отраслях, способны создавать эмульсии, разрушая жировые и нефтяные загрязнения. Однако их естественным источником является опасная синегнойная палочка, что ранее ограничивало применение. Новый подход российских учёных устранил этот барьер, сделав технологию безопасной и доступной для массового использования.

Этот метод уже доказал свою актуальность. Например, ранее масштабный разлив нефтепродуктов в Керченском проливе привёл к загрязнению 49 километров побережья. Такие катастрофы требуют быстрого и эффективного реагирования, и новая разработка может стать важным инструментом в предотвращении экологических последствий.



