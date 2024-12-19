Исследователи из Вятского государственного университета вывели уникальные бактерии, способные устранять последствия техногенных катастроф, таких как нефтяные разливы. Эта инновация основана на использовании безопасной псевдомонады, в генетический код которой были внедрены участки ДНК синегнойной палочки. Благодаря этому бактерия стала продуктивным производителем рамнолипидов — веществ, которые эффективно борются с загрязнениями.
Рамнолипиды, широко используемые в различных отраслях, способны создавать эмульсии, разрушая жировые и нефтяные загрязнения. Однако их естественным источником является опасная синегнойная палочка, что ранее ограничивало применение. Новый подход российских учёных устранил этот барьер, сделав технологию безопасной и доступной для массового использования.
Этот метод уже доказал свою актуальность. Например, ранее масштабный разлив нефтепродуктов в Керченском проливе привёл к загрязнению 49 километров побережья. Такие катастрофы требуют быстрого и эффективного реагирования, и новая разработка может стать важным инструментом в предотвращении экологических последствий.