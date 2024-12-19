Новейшая БМП-3 с ПТУР «Аркан» и прицелом «Содема»: российская бронетехника выходит на новый уровень

Российская армия получает усовершенствованные боевые машины пехоты БМП-3, которые стали настоящей «королевой пехоты». Эти машины от «Курганмашзавода» оснащены современными многоканальными прицелами «Содема», способными обнаруживать и классифицировать цели, включая танки и БМП, на расстоянии до 3700 метров ночью и до 5500 метров днём. Такая дальность обеспечивается интеграцией передовых противотанковых управляемых ракет 9М117М1-3 «Аркан», которые могут работать с закрытых позиций, обеспечивая безопасность экипажа.

100-мм орудие низкой баллистики 2А70, установленное на БМП-3, даёт возможность вести огонь на дальности до 6,5 километров по настильной траектории. Это достигается за счёт цифрового баллистического вычислителя и вращения снарядов вокруг продольной оси, что гарантирует высокую точность стрельбы.

Для повышения защищённости машины дооснащаются многослойными противокумулятивными экранами и «мангалами», увеличивающими стойкость корпуса. Такие доработки позволяют выдерживать попадания от 25-мм бронебойных снарядов M919 и крупных осколков. Эти улучшения делают БМП-3 универсальным инструментом для различных сценариев боя, обеспечивая надёжную защиту экипажа и максимальную боевую эффективность.



