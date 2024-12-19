Такая комбинация даёт возможность поражать укреплённые цели на расстоянии до 3 км, демонстрируя мощь и гибкость современных тактических решений.

Впечатляющие кадры с передовой демонстрируют инновационное использование FPV-дронов российскими бойцами. Один из таких дронов-камикадзе был оснащён фугасной противотанковой миной ТМ-62М весом 10 кг, содержащей 7 кг тротила. Эта комбинация превращает компактный дрон в разрушительное оружие, способное уничтожать блиндажи, ДОТы и замаскированные укрепления.

Применение таких дронов открывает новые возможности для поражения целей, находящихся за пределами прямой видимости. Коптер, запечатлённый на видео, способен доставлять мину на расстояние до 3000 метров, что делает его чрезвычайно эффективным на поле боя. С его помощью можно не только разрушать фортификационные сооружения, но и выводить из строя бронетехнику, включая гусеничные машины.

Особенность данного подхода заключается в высокой мобильности и точности ударов. Дроны с тяжёлой нагрузкой, такие как этот, становятся ключевым инструментом современной войны, адаптируясь под потребности фронта.