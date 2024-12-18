Российская система «Калинка» проходит испытания и обещает изменить правила игры на поле боя.

Россия представила систему мониторинга «Калинка», способную вывести из строя ключевую составляющую современного поля боя — спутниковую связь Starlink. Это высокотехнологичное решение уже проходит боевые испытания и демонстрирует свою эффективность в отслеживании сигналов терминалов связи на расстоянии до 15 километров. Новейшая разработка обещает стать настоящим прорывом в противодействии американским коммуникационным системам.

Starlink, предоставляющий высокоскоростной интернет, давно стал критическим элементом для координации действий беспилотников и обмена данными в реальном времени. Однако «Калинка» меняет правила игры, предоставляя возможность отслеживать сигналы терминалов, независимо от их расположения — будь то на дронах, беспилотных судах или стационарных наземных станциях.

«Калинка» уже интегрируется в мобильные платформы, включая лодки, гидроциклы и вертолёты. Такая универсальность делает её незаменимой для обеспечения контроля на различных участках боевых действий. Помимо отслеживания, система способна создавать серьёзные помехи, ограничивая возможности противника поддерживать связь и координировать удары.

Боевые испытания и серийное производство «Калинки» подтверждают её готовность стать важнейшим элементом в борьбе за технологическое превосходство.