Модернизированный Ми-24П с новой пушкой ГШ-30К демонстрирует на передовой превосходство в точности и огневой мощи, превосходя по ряду характеристик даже «Панцирь-С1».

Маленькая, на первый взгляд, доработка ударного вертолёта Ми-24П позволила добиться высокой эффективности на передовой. Удлинение стволов двуствольной пушки ГШ-30К до 2400 мм увеличило начальную скорость снарядов с 870 до 940 м/с. Этот шаг позволил значительно повысить баллистику и точность огня, обеспечив впечатляющие результаты, которые ставят вертолёт даже выше зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1» по ряду параметров.

Скорострельность ГШ-30К, достигающая 3000 выстрелов в минуту, превосходит пушечное вооружение «Панциря», делая Ми-24П особенно эффективным против лёгкой и средней бронетехники, а также дронов-камикадзе.

Боекомплект орудия включает осколочно-фугасные и бронебойно-подкалиберные трассирующие снаряды. Высокая кучность стрельбы и мощь снарядов делают Ми-24П незаменимым инструментом в борьбе за господство на поле боя.

Ми-24П с доработанной пушкой не просто стал более эффективным, но и подчеркнул потенциал модернизации уже существующих систем.