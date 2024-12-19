Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
«Калашников» впервые презентует управляемый боеприпас «КУБ-Э» на выставке Vietnam Defence Expo 2024
Россия впервые презентует управляемый боеприпас «КУБ-Э» на выставке во Вьетнаме, демонстрируя передовые технологии и укрепляя своё присутствие на азиатском рынке вооружений.

Управляемый боеприпас «КУБ-Э» будет впервые представлен на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдёт в Ханое с 19 по 22 декабря. Это событие обещает привлечь внимание военных экспертов и представителей оборонных ведомств со всего мира.

«КУБ» — это высокоточный боеприпас, способный поражать как одиночные, так и групповые цели. Он наводится на цель по заданным координатам и может применяться в любое время суток, даже в сложных погодных условиях. Радиус действия достигает 25 километров, а рабочие высоты варьируются от 150 до 1000 метров, что делает его универсальным инструментом для тактических операций.

Главное преимущество «КУБа» — это сочетание мобильности, точности и разрушительной мощности. Боеприпас оснащён системой управления, которая в режиме реального времени принимает и передаёт команды, что позволяет оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям боя. Его скорость до 130 км/ч делает его неуловимой угрозой для противника.

Представление «КУБа» на Vietnam Defence Expo 2024 — это не просто демонстрация технологий, а чёткий сигнал о растущем влиянии российского оборонного комплекса на международной арене. Юго-Восточная Азия становится новой точкой интереса для российских разработчиков, готовых предложить свои решения для укрепления обороноспособности региона.

#новости #военные новости #военная техника #минобороны #армия россии #вооружение россии
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия заказывает боевые самолеты Су-30МКИ, произведенные по российской лицензии
+
Valve готовит масштабное обновление 7.38 и зимний ивент «Холодрыжество» для Dota 2
+
В Китае у самой мощной ветряной турбины в мире сломались лопасти ротора
+
Евросоюз требует от нового сирийского руководства ликвидации двух российских баз с территории страны
2
Нейробиолог Юсте: ключ к пониманию мозга лежит в представлении о нем как о машине предсказаний
+
Бывший руководитель Google Эрик Шмидт предупреждает, что от ИИ «придется отказаться»
1
История о том, как программист по ошибке чуть не стал миллионером, перепутав в коде «+» и «-»
+
Топ-менеджер Мурадян: Если Турция отменит all inclusive, то количество туристов многократно снизится
2
OnePlus Ace 5 Pro выйдет на следующей неделе с поддержкой функции байпасного источника питания
+
Пользователи Windows 10 и Windows 11 столкнулись с проблемой при работе в Microsoft Outlook
+
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается в течение года
2
Microsoft хочет отказаться от паролей и вводит сервис Passkey для более чем 1 млрд пользователей
1
Xiaomi анонсировала выпуск механической клавиатуры со встроенным дисплеем
+
"Провожающая в последний путь Фрирен" признано лучшим аниме 2024 года по версии IGN
1
В сети появились кадры с установленной на броневике Humvee авиационной пушкой ГШ-23
2
Медведев призвал уничтожить военно-политическое руководство Украины в ответ на убийство генерала Кириллова
10
Российский концерн «Алмаз-Антей» выставляет передовые оборонные системы на Vietnam Defence Expo 2024
+
Легендарный вездеход ГАЗ-66 вооружили системой из четырех пулеметов "Максим"
5
Антибликовое покрытие дисплея Galaxy S24 Ultra отслаивается спустя несколько месяцев использования
1
PC Gamer: Noctua NH-D15 G2 – вероятно, лучший воздушный суперкулер на рынке, но слишком дорогой
1

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Декабрь)
30
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
189
О ненадежности Intel 13 и 14 поколений или почему из старой архитектуры уже ничего не выжать
102
Пространные рассуждения об эксплуатации ностальгии в играх
27
Как продлить жизненный цикл старых видеокарт, и почему компромисс в виде DLSS и FSR неизбежен
9
Тактический контрнаступ ВСУ под Шевченково не удался и элитной украинской бригаде пришлось отступить
13
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
17
Как в России бесплатно получить DLC Omens of Destruction для Total War: WARHAMMER III
5
Вавилон-Берлин - самый дорогой и высоко оцененный немецкий сериал
3
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
27

Сейчас обсуждают

AntonHT
05:08
А что усовершенствовали?, крепления в черный цвет покрасили? Неужели трудно было разработать баллон нужной формы, а не использовать списанные огнетушители.
АвтоВАЗа представил обновленную версию SW Cross CNG с усовершенствованной системой хранения метана
Анатолий Бир
04:59
Б/У-фу,бомжесвалка. Денег на новое нет - иди работай. Ну или в рассрочку купи железо и собери.
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
Анатолий Бир
04:56
Выбирай: или играешь или кому то сперму заливаешь.
Выясняем, за сколько в 2024 году можно купить бомж-ПК с б/у рынка для Ведьмака 3, Fallout 4 и GTA 5
ebatorуа
04:34
видел в 90-х ми-24.Я на рыбалке сидел,а они прямо надо мной пролетали,полигон бомбить шли.
Российские военные в зоне СВО успешно применяют штатную модификацию вертолёта Ми-24П
4erT
04:16
И шесть пальцев у персонажей. И это только на локте.
Nvidia собирается продвигать видеокарты GeForce RTX 5000 с помощью «революционной» технологии нейрорендеринга
ebatorуа
04:07
мечта любого американского бомжа,жить в калифорнии,там тепло и бомжи спят круглый год на улице,поэтому.А тут белки могут,яйцо к жопе притянуть,спящему на улице.
Калифорнийские земляные белки оказались плотоядными хищниками
AlexR1973
04:05
Верим. Видать Циско там в полной жопе, тут же надо санкции ввести на более успешных. Зашел на ньюэгг, а точно. Все первые места за ТП-Линком, а Линксис в полной заднице. Там на все их модели даже отзы...
Власти США изучают возможность запрета маршрутизаторов TP-Link, связывая их с кибератаками
AlexR1973
04:00
Ответ 6?
Геометрическая головоломка Pythagoria от отечественного разработчика получит сиквел
Welsper
03:50
Ностальгия. Интел тогда знатно достали прескотиной, ненадолго на AMD перешел, как раз на 939-ку. За FX как-то не гнался, взял сначала семпрон какой-то, потом за недорого попался Opteron OSA165 (тот-ж...
Ретроклокинг: В поисках AMD Athlon 64 FX-57 или силиконовая лотерея ядер San Diego
Александр Иконников
03:38
Ого, у меня в планах тоже взять 7900 ХТХ
Почему у AMD Radeon никогда не было потенциала, а драйверы считаются одними из худших
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем