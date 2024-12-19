Россия впервые презентует управляемый боеприпас «КУБ-Э» на выставке во Вьетнаме, демонстрируя передовые технологии и укрепляя своё присутствие на азиатском рынке вооружений.

Управляемый боеприпас «КУБ-Э» будет впервые представлен на международной выставке Vietnam Defence Expo 2024, которая пройдёт в Ханое с 19 по 22 декабря. Это событие обещает привлечь внимание военных экспертов и представителей оборонных ведомств со всего мира.

«КУБ» — это высокоточный боеприпас, способный поражать как одиночные, так и групповые цели. Он наводится на цель по заданным координатам и может применяться в любое время суток, даже в сложных погодных условиях. Радиус действия достигает 25 километров, а рабочие высоты варьируются от 150 до 1000 метров, что делает его универсальным инструментом для тактических операций.

Главное преимущество «КУБа» — это сочетание мобильности, точности и разрушительной мощности. Боеприпас оснащён системой управления, которая в режиме реального времени принимает и передаёт команды, что позволяет оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям боя. Его скорость до 130 км/ч делает его неуловимой угрозой для противника.

Представление «КУБа» на Vietnam Defence Expo 2024 — это не просто демонстрация технологий, а чёткий сигнал о растущем влиянии российского оборонного комплекса на международной арене. Юго-Восточная Азия становится новой точкой интереса для российских разработчиков, готовых предложить свои решения для укрепления обороноспособности региона.