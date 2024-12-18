Пока система ждёт своего боевого применения, она уже доказывает, что будущее защиты лежит в инновациях.





В условиях растущей угрозы со стороны беспилотных летательных аппаратов Россия разработала инновационное решение — лазерный комплекс «Рать». Эта мобильная система, управляемая искусственным интеллектом, обещает стать дешёвой и эффективной альтернативой традиционным средствам ПВО, позволяя уничтожать дроны быстро и с минимальными затратами.

Комплекс, созданный холдингом «Росэлектроника», базируется на бронированном автомобиле и оснащён широким набором инструментов для обнаружения и подавления беспилотников. «Рать» способна засекать дроны на расстоянии до 3,5 километров и подавлять их каналы связи в радиусе 2,5 километров. В случае необходимости система уничтожает беспилотники с помощью направленного лазерного удара. Её работа полностью автоматизирована, что делает комплекс ещё более точным и надёжным.

Оборудование комплекса «Рать» включает радиолокатор, приборы для работы в условиях нулевой видимости, а также систему подавления спутниковой навигации. Но, несмотря на свою готовность к применению, это оружие будущего пока не появилось на передовой. Причины этого остаются предметом споров: от необходимости дополнительных испытаний до стратегических решений по его внедрению.

Сегодня дроны становятся серьёзной угрозой, а затраты на использование зенитных ракет для их уничтожения часто неоправданно высоки. «Рать» могла бы изменить правила игры, предлагая недорогое и эффективное решение для защиты ключевых объектов.