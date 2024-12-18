Россия завершила перевооружение стратегических ядерных сил, оснастив их современными подвижными грунтовыми ракетными комплексами. Это укрепляет обороноспособность страны и гарантирует её стратегическую стабильность.

Россия завершила полное перевооружение своих стратегических ядерных сил, заменив устаревшие системы на современные подвижные грунтовые ракетные комплексы. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов подчеркнул, что в условиях международной напряжённости Россия не просто обновляет свои вооружённые силы, а формирует новую стратегию безопасности. Подвижные ракетные комплексы, такие как «Ярс», способны быстро менять позиции, оставаясь недосягаемыми для потенциального противника. Это оружие делает любой потенциальный удар по России бессмысленным.

Новая ядерная триада — это не просто инструмент сдерживания. Это предупреждение тем, кто пытается диктовать свою волю, игнорируя суверенные интересы России. Мобильность и скрытность новых систем создают условия, при которых любая угроза будет нейтрализована задолго до её реализации.

Стабильность в мире возможна только через баланс сил. Российская ядерная мощь — это гарантия того, что попытки давления или шантажа останутся в прошлом.