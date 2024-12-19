Два атомных ракетоносца проекта «Борей-А» с межконтинентальными ракетами «Булава» пополнят ВМФ России до 2028 года, усиливая ядерный потенциал страны и её способность защищать национальные интересы.

К 2028 году российский Военно-морской флот пополнится двумя новейшими атомными подводными крейсерами проекта 955А «Борей-А». Эти стратегические ракетоносцы, находящиеся в стадии строительства, станут важнейшей частью ядерного щита России. Ожидается, что субмарины будут оснащены мощным ракетным комплексом Д-30, который включает межконтинентальные баллистические ракеты «Булава», а также торпедные аппараты.

Подводные крейсеры «Борей-А» представляют собой вершину инженерной мысли. Их двухкорпусная конструкция обеспечивает невероятную прочность и позволяет погружаться на значительные глубины, оставаясь незаметными для потенциального противника. Прочный внутренний корпус защищает экипаж и ключевые элементы, включая ракетные шахты и реактор, в то время как внешний «легкий» корпус обеспечивает обтекаемую форму для минимального сопротивления в воде.

Этот проект — не просто новый этап в развитии российского флота, но и серьёзный ответ на глобальные вызовы. Наличие таких подводных крейсеров демонстрирует, что Россия готова обеспечить свою безопасность на воде и в воздухе. Каждая из субмарин станет подвижной и мощной платформой, способной нести до 16 «Булав», что делает их одним из самых опасных элементов ядерного арсенала страны.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов подтвердил, что эти корабли будут введены в строй в рамках реализации программы развития флота. Их появление гарантирует, что Россия останется важнейшим игроком в стратегической морской обороне.