Российская система «Сфера» от Ростеха создаёт эффективную радиолокационную защиту для городов и стратегических объектов, уже доказав свою надёжность в боевых условиях.

Российские города получают новый уровень защиты от современных угроз благодаря системе «Сфера», разработанной концерном «Ростех». Челябинский радиозавод «Полет» представил уникальную разработку, которая способна эффективно обнаруживать и подавлять беспилотные летательные аппараты. Эта система уже показала свою эффективность в реальных условиях.

«Сфера» выделяется своей модульной конструкцией, позволяющей адаптировать её для различных задач. Система подходит как для защиты отдельных объектов, так и для создания зональной обороны целых городов. Её технология основана на радиолокационном обнаружении и подавлении дронов, что делает её универсальным инструментом противодействия беспилотникам.

Комплекс прошёл проверку боем. На линии соприкосновения в зоне СВО система успешно нейтрализовала более десяти боевых дронов. Эти действия подтверждены документально, а сама система получила положительные отзывы от военных. В ноябре 2024 года обновлённая версия комплекса успешно прошла испытания в научно-исследовательском институте Министерства обороны России.

Особенность «Сферы» в её гибкости: она может быть установлена на стационарных объектах или мобильных платформах. Эта универсальность делает её важным элементом обороны, позволяя использовать систему в самых разных условиях. Кроме того, технология позволяет работать как автономно, так и в составе более крупных сетей обороны.