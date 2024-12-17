В следующем году Россия значительно усилит свои стратегические вооруженные силы, введя в строй современные ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку "Князь Пожарский", что укрепит ядерный щит страны.

Российские Вооруженные Силы пополнятся четырьмя обновленными стратегическими ракетоносцами Ту-160М "Белый лебедь" и современной атомной подлодкой "Князь Пожарский" в следующем году, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Это заявление стало частью обширной программы по укреплению стратегических вооруженных сил страны.

Ту-160М, известный своими впечатляющими характеристиками и символическим прозвищем "Белый лебедь" из-за его элегантного дизайна и способности минимизировать воздействие светового излучения ядерных взрывов, оснащен последними достижениями в области авионики и двигателестроения.

Новые двигатели НК-32-02 и современные системы навигации и радиоэлектронной борьбы значительно повышают его боевую эффективность.

Подводная лодка "Князь Пожарский", входящая в состав проекта 955А "Борей-А", также внесет свой вклад в стратегический ядерный потенциал страны.

Ввод в строй этих мощных боевых машин не только усилит военные возможности страны, но и подтвердит ее статус крупной мировой державы, способной защитить свои интересы на любом уровне.