Обновленный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" получил передовые навигационные и пилотажные системы, а также расширенные возможности по вооружению, что значительно увеличивает его эффективность в боевых условиях.

Российский боевой вертолет Ми-28НМ, известный как "Ночной охотник", претерпел значительные изменения в системах управления и вооружения, согласно последним опубликованным видео из кабины пилота. Эти кадры демонстрируют усовершенствования, направленные на увеличение боевой эффективности и управляемости машины.

В новой версии Ми-28НМ значительно расширены функции многофункциональной индикации, обеспечивающей пилотам доступ к критически важной информации в режиме реального времени. Среди обновлений — улучшенные дисплеи, отображающие пилотажные и навигационные параметры, а также сведения о состоянии двигателя и топливной системы. Видео показывает, как электронные приборы отображают скорость подъема или спуска, направление полета, высоту и уровень топлива.

Ключевым обновлением стала интеграция новой системы управления вооружениями, которая теперь поддерживает использование многоцелевых ракет "Вихрь-1" и тактических ракет ЛМУР ("Изделие 305"), дополняя арсенал ракет "Атака-В". Это дает "Ночному охотнику" возможность эффективно взаимодействовать с различными наземными и воздушными целями, обеспечивая высокую точность ударов.

Ми-28НМ "Ночной охотник" теперь представляет собой одну из самых продвинутых машин в российском военно-воздушном флоте, способную выполнять миссии в любых боевых условиях.