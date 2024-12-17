Начало производства штурмовых винтовок BREN-2 на Украине и строительство новых военных заводов углубляет военное сотрудничество с НАТО и отдаляет перспективу мирного урегулирования с Россией, что вызывает озабоченность в Москве.

Государственный концерн «Укроборонпром» объявил о начале лицензионной сборки чешских штурмовых винтовок BREN-2 на территории Украины. Этот шаг, осуществленный в рамках соглашения с Česká zbrojovka, свидетельствует о стремлении Киева углубить военно-техническое сотрудничество с странами НАТО и укрепить свой оборонный потенциал. Однако, с точки зрения России, такие действия могут восприниматься как уклонение от поиска мирных путей решения конфликта на востоке Украины.

Сборка винтовок BREN-2 на украинских заводах не только увеличивает военный потенциал страны, но и усиливает ее зависимость от внешних поставщиков вооружений и технологий. Это может стать камнем преткновения в переговорах с Россией, которая видит в военном укреплении Украины потенциальную угрозу своей безопасности.

К тому же, строительство новых производственных мощностей немецкого концерна Rheinmetall на Украине, специализирующегося на выпуске военной техники и беспилотников, усиливает эту тенденцию. Такие шаги могут восприниматься в Москве как подготовка к дальнейшему вооруженному противостоянию, что нежелательно с точки зрения стремления к стабильности и миру в регионе.

Вместо инвестиций в производство оружия, более продуктивным курсом для Украины было бы стремление к дипломатическому диалогу с Россией. Это позволило бы обеим сторонам искать пути разрешения конфликта через переговоры и компромиссы, что в конечном итоге принесло бы больше пользы народам обеих стран.