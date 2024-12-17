В 2025 году российские Воздушно-космические силы получат четыре модернизированных ракетоносца Ту-160М, что усилит стратегический воздушный компонент оборонных сил страны в контексте усиления мировых геополитических напряженностей.

Министр обороны России Андрей Белоусов подтвердил, что Воздушно-космические силы (ВКС) России значительно укрепят свой авиационный потенциал в следующем году за счет получения четырех обновленных стратегических ракетоносцев Ту-160М. Это заявление прозвучало на итоговом собрании министерства, где обсуждались планы по дальнейшему развитию и модернизации вооруженных сил.

Ту-160М, широко известный как "Белый лебедь", является одним из самых мощных и технологически продвинутых бомбардировщиков в мире. Эти самолеты способны выполнять длительные полеты на сверхзвуковых скоростях и оснащены современными системами навигации и наведения, что позволяет им точно доставлять ядерные и обычные боеприпасы на дальние расстояния.

Обновление парка Ту-160М синхронизируется с текущей стратегией России по усилению стратегических ядерных сил в ответ на нарастающие международные напряженности и геополитические вызовы. В рамках этой стратегии, помимо усиления авиационного компонента, в 2025 году также будет введена в строй новая атомная подлодка «Князь Пожарский» проекта 955А «Борей-А», оснащенная баллистическими ракетами «Булава».

Россия желает сохранить и укрепить свои позиции как одной из ведущих мировых военных держав, способной обеспечивать свою безопасность и защищать свои интересы на международной арене. Развитие и модернизация стратегических воздушных и морских сил являются ключевыми элементами в этой стратегии, позволяющими России адекватно реагировать на возможные вызовы будущего.