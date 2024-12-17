На Vietnam Defence Expo 2024 «Алмаз-Антей» показывает новейшие зенитные ракетные системы и другие оборонные технологии, делая акцент на укреплении международных связей и продвижении российских военных инноваций на мировом рынке.

На предстоящей международной выставке вооружений Vietnam Defence Expo 2024, российский оборонный концерн «Алмаз-Антей» продемонстрирует свой широкий ассортимент военной техники. Внимание посетителей будет приковано к зенитной ракетной системе С-350Е «Витязь», которая является одной из последних разработок в области ПВО, а также к турельной установке «Комар», предназначенной для борьбы с беспилотниками и легкой авиацией.

Эти системы, как и другие образцы техники на стенде «Алмаз-Антей», такие как ЗРК «Викинг» и ПЗРК «Тайфун-ПВО (Э)», являются ответом на современные вызовы в сфере военных конфликтов, где мобильность и адаптивность играют решающую роль. Отметим, что презентация этих систем во Вьетнаме не случайна. Россия стремится не только продемонстрировать свои технологические достижения, но и укрепить стратегические партнерства в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где Вьетнам традиционно является одним из ключевых союзников.

Дополнительно к ракетным комплексам, «Алмаз-Антей» представит и новейшие разработки в области радиолокации и разведки, что подчеркивает мультидисциплинарный подход в современной оборонной стратегии. Это выставочное мероприятие станет платформой не только для демонстрации военных достижений, но и для обсуждения будущих направлений развития военно-технического сотрудничества, что особенно актуально в условиях растущих глобальных напряженностей.