Проект 667БДРМ, частью которого является «Тула», включает крейсеры, вооружённые 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева» и «Лайнер».

Впервые зрители программы «Военная приёмка» смогли увидеть изнутри реакторные отсеки атомного подводного ракетоносца «Тула», относящегося к проекту 667БДРМ. Эти кадры дали редкую возможность заглянуть в сердце одного из самых мощных стратегических крейсеров России и понять, чем отличаются его ядерные реакторы от традиционных реакторов на атомных электростанциях.

Основное различие состоит в том, что реакторы подводных лодок запускаются перед каждым выходом в море, тогда как на АЭС они работают постоянно. На глубине около 50 метров реакторы «Тулы» функционируют на пониженной мощности, редко достигая максимальных параметров. Их основная задача — поддерживать скрытность и автономность лодки, позволяя ей выполнять стратегические задачи.

Каждый из двух реакторов защищён метровой крышкой и стальными экранами, которые предотвращают воздействие ионизирующего излучения. Температура в отсеках поддерживается на уровне +30 градусов для стабильности работы баллонов, компенсирующих объём теплоносителя. Чтобы исключить попадание радиоактивных частиц в другие части корабля, поверхности в реакторных отсеках обрабатываются спиртом, а воздух проходит озонирование. Эти помещения считаются необитаемыми, и находиться там можно только кратковременно.

Реакторы «Тулы» расходуют удивительно мало топлива — всего одно условное «ведро урана» за десять лет. Однако их ресурс ограничен из-за частых включений и выключений, необходимых для выполнения задач подлодки. Несмотря на это, такие системы остаются надежными и безопасными.

Проект 667БДРМ, частью которого является «Тула», включает крейсеры, вооружённые 16 межконтинентальными баллистическими ракетами «Синева» и «Лайнер». Эти лодки являются ключевыми элементами стратегического ядерного сдерживания, входя в состав Северного флота России.