Су-57 с плоским соплом становится менее заметным для радаров, сохраняя высокую манёвренность и универсальность.

Истребитель пятого поколения Су-57 получил инновационное плоское сопло, разработанное для повышения скрытности и улучшения боевых характеристик. По словам главного конструктора Михаила Стрельца, эта технология, созданная Объединённой двигателестроительной корпорацией, стала результатом работы с современными композиционными и металлическими материалами.

Плоское сопло обеспечивает Су-57 низкую радиолокационную заметность, что делает его труднодоступным для обнаружения вражескими РЛС. Благодаря особенностям конструкции, сопло работает в широком диапазоне скоростей и высот, сохраняя возможности истребителя к выполнению сложных манёвров. Оно позволяет управлять самолётом в трёх плоскостях, что значительно повышает его манёвренность и универсальность в бою.

Технология плоского сопла делает Су-57 не только эффективным, но и уникальным на мировой арене боевой авиации. Высокая степень интеграции скрытности и манёвренности открывает перед Су-57 новые горизонты в тактических операциях.