Российские военные модернизировали УАЗ 3303, оснастив его защитной конструкцией для противодействия дронам, усилили рессоры и укрепили кабину для повышения надежности в боевых условиях.

На базе бортового автомобиля УАЗ 3303 создан уникальный образец, предназначенный для защиты от беспилотников. Машина получила сетчатую конструкцию, прозванную в войсках "мангалом". Это приспособление служит для предотвращения атак с воздуха, создавая дополнительный уровень защиты для экипажа и оборудования.

Военнослужащие усилили рессоры автомобиля, чтобы справляться с дополнительной нагрузкой. Кабина была укреплена металлическими листами и сетчатыми экранами, что придает ей надежность в полевых условиях. Также была улучшена подвеска, чтобы адаптировать автомобиль к повышенным нагрузкам и сложным дорожным условиям.

Доработка автомобиля была выполнена в минимальные сроки и уже показала свою эффективность. Подобные решения стали находкой для подразделений, работающих в зонах интенсивного использования беспилотных аппаратов. По словам военных, УАЗ 3303 остается универсальной платформой, пригодной для множества задач, включая создание таких нестандартных решений.