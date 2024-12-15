Новая стратосферная беспилотная платформа «Сыч» с радарами «Пика-М» способна фиксировать танки на дистанции 150 км. Она обеспечит артиллерию актуальными данными для точных ударов.





В ближайшее время Военно-космические силы России получат стратосферную беспилотную платформу, разработанную для разведывательно-ударных операций. Основой этой системы станут модульные контейнеры семейства «Сыч», которые ранее адаптировали для применения на многофункциональных истребителях Су-34М.

Ключевым элементом платформы станет ПФАР-радар бокового обзора «Пика-М», оснащенный режимом синтезированной апертуры. Этот радар способен фиксировать танки и другие бронированные цели на расстоянии до 150 километров. При этом идентификация таких объектов возможна на дистанции 100-120 километров. Такой радиус действия существенно увеличивает возможности разведки в реальном времени. Полученные данные мгновенно передаются расчётам артиллерийских дивизионов, таких как РСЗО «Торнадо-С», а также другим средствам поражения. Это позволяет наносить точные удары по противнику, минимизируя время на обработку разведывательной информации.

Кроме радаров, платформа оснащена длиннофокусными мультиспектральными оптико-электронными комплексами. Эти системы способны работать в условиях сильных помех и неблагоприятной погоды, что делает их крайне эффективными для обнаружения целей в сложной оперативной обстановке.