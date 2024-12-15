Замаскированный Т-80У становится практически невидимым для оптических и инфракрасных разведывательных систем благодаря специальным сетям и продуманной конструкции.

В сети появились кадры, демонстрирующие уникальную маскировку танка Т-80У на боевой позиции. Этот газотурбинный основной боевой танк был заснят в условиях, где его обнаружение стало практически невозможным для большинства современных разведывательных беспилотников.

Маскировочная накидка танка полностью совпадает с цветовой палитрой и текстурой лиственного массива, среди которого он расположен. Такой подход позволяет значительно уменьшить заметность техники в видимом спектре. Применённая маскировочная сеть обеспечивает высокую степень спектрального слияния с окружающей средой, что делает танк невидимым для оптических систем беспилотников, таких как «Фурия» и «Лелека-100».

Даже с помощью телевизионных камер обнаружение танка на расстоянии более 1000 метров становится почти невозможным. Маскировочная сеть эффективно скрывает не только сам танк, но и его контуры. Когда двигатель танка не работает, его инфракрасная сигнатура снижается до минимума. Это значит, что даже в тепловизоре Т-80У выглядит как часть окружающего ландшафта.

Единственный способ обнаружить такую замаскированную технику — это использование крупного беспилотника, оснащённого радиолокационным комплексом бокового обзора в Х-диапазоне. Такие системы позволяют видеть через маскировочные сети, фиксируя металлические объекты. Однако даже эта технология требует определённых условий и остаётся малодоступной для разведывательных групп на поле боя.