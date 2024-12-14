Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Су-57: российский истребитель стал эффективным в зонах с плотной ПВО
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который проявил высокую эффективность в зонах с плотной ПВО благодаря высокой скрытности.

Истребитель Су-57, разработанный для работы в условиях плотной противовоздушной обороны, оказался крайне эффективным благодаря низкой радиолокационной заметности. Он был создан с акцентом не только на скрытность, но и на снижение эксплуатационных расходов.

Главным приоритетом было уменьшение расходов на обслуживание и повышение надежности самолета. Чтобы избежать использования дорогостоящих радиопоглощающих материалов, конструкторы предложили иной подход — вместо них применили стекловолокно с аналогичными характеристиками.

Для уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне истребитель получил плоское сопло, которое охлаждает реактивную струю, снижая тепловую сигнатуру.

#новости #военные новости #военная техника #минобороны #военная авиация #авиация россии #военная авиация россии
Источник: www1.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России построят новый завод, который будет производить не менее 3,5 тысяч тракторов в год
24
Российская армия внедрила уникальные «светофоры» для борьбы с дронами
1
Затраты на производство чипов TSMC в США могут быть на 30% выше
+
По словам экспертов, благодаря обновлениям Су-57 начинает превосходить своих конкурентов F-35 и F-22
1
В честь анонса GeForce RTX 50 компания NVIDIA закатит 50-часовую вечеринку
+
NVIDIA намекнула, что кинематографический трейлер The Witcher 4 прогонялся на RTX 5090
+
Пользователи Windows 11 столкнулись со снижением производительности после установки KB5048667
6
NVIDIA RTX 5090 будет на 70% быстрее видеокарты предыдущего поколения
11
Ракета Х-58УШКЭ улучшает точность до 7 метров и увеличивает дальность до 330 км
+
Samsung уберет водяной знак из меню приложений перед выходом One UI 7
+
Серия Redmi Note 13 Pro 5G и Poco X6 начинают получать HyperOS 2.0
+
В развитие федеральных трасс к 2030 году будет вложено порядка одного триллиона рублей
2
Honor X9c стал одним из лучших смартфонов по показателю автономности
+
Дроны "Вандал" настигли два танка Challenger 2 в Курской области и вывели из строя
+
OpenAI утверждает, что Илон Маск сам поддержал идею перехода стартапа на коммерческие рельсы
1
Девять смартфонов Samsung начали получать декабрьское обновление Android 2024 года
+
RTX 5090 может получить прирост производительности до 70%, а RTX 5070 разочарует геймеров
5
WhatsApp собирается запустить систему автоматического перевода
+
Пользователям Android и iPhone рекомендовано приостановить обмен сообщениями
+
Российские саперы получили бронежилеты «Ярл»
+

Популярные статьи

Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
129
История Ан-22 «Антей» - как создавался самый мощный транспортник Советского Союза
10
Гоночные итоги 2024 года
1
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
65
В России в ноябре 2024 года открыто более 16 новых производств
23
Как защитить клавиатуру от износа с помощью лака для ногтей на реальном примере
26
Новые власти Сирии открыли тюрьмы и ведут преследование представителей сил безопасности Асада
42
Собираем игровой ПК на CPU и GPU AMD под ёлочку заранее, пока курс рубля не ушёл выше 110р за $1
4
Британский ученый А.Тейлор: Санта Клаус страдает сердечной недостаточностью и небольшим слабоумием
1

Сейчас обсуждают

Roditch
23:24
Ну как бы уже было. Процессор AMD Athlon + видеокарта Intel i740 8 МБ.
Российские гаубицы Д-30 и «Гвоздика» увеличили радиус поражения благодаря новым снарядам
RandomXP
23:19
А зачем эти 23%, когда в результате поднятия КС и опускания курса рубля цены вырастут сильнее? И не только на товары, но и на услуги. Таких экономистов надо проверять на источники финансирования и свя...
Экономист Остапкович назвал преимущества роста ключевой ставки для россиян
Roditch
23:14
Не, с дровами "забить" не смогут. Они универсальные для дискретной и интегрированной графики.
Российские гаубицы Д-30 и «Гвоздика» увеличили радиус поражения благодаря новым снарядам
Djaggernaut
23:09
А ты скрин не видишь её? есть только РОССИИИЯЯЯ и польша, венгрия и т.д. которые не славянские страны. Таким "людям" нужно антизомбин пить
Indiana Jones and the Great Circle — яркий пример деградации игровой индустрии
Валерий Агапов
22:58
Конечно так. А тут ещё редкий случай, когда Готовая сборка устраивает. Экономия на железе , сборке и винде до 20 тыр.
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
usr721
22:58
Платформа Guangzhou PREE Electronics Technology или просто PREE.
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
Валерий Агапов
22:48
Почитай выше ответ Кате. По железу я в теме как пользователь. Сейчас на ноуте (ПК Кор 2 Ду в резерве.) + ТВ 55" 4к . Перспективный план + Домашний + Игровой. Домашний максимум без игровых задач за ми...
ТОП-10 ошибок при выборе комплектующих для игрового ПК
Enforsen Bsv
22:47
Черниговская область возвращается в родную гавань )))
В Сети появились изображения техники ВСУ в Черниговской области с новым тактическим знаком в виде квадрата
Лариса Андреева
22:47
Нужна малая авиация!!! Помню в 70-е годы в Новгородской области было много кукурузников. Люди из Новгорода не то что в районы летали , а даже на рыбалку. Самолёт на лыжах на озеро садился. А сейчас д...
В России началось производство более дешевого и не менее эффективного аналога Bayraktar
Gensek_Vova
22:44
Трамп арабов ненавидит пуще прежних ... и Сирию бомбил, и с еврейямми взасос ...
Госсекретарь США Блинкен пообещал привлечь к ответственности сторонников Башара Асада
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем