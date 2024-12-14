Су-57 — российский истребитель пятого поколения, который проявил высокую эффективность в зонах с плотной ПВО благодаря высокой скрытности.

Истребитель Су-57, разработанный для работы в условиях плотной противовоздушной обороны, оказался крайне эффективным благодаря низкой радиолокационной заметности. Он был создан с акцентом не только на скрытность, но и на снижение эксплуатационных расходов.

Главным приоритетом было уменьшение расходов на обслуживание и повышение надежности самолета. Чтобы избежать использования дорогостоящих радиопоглощающих материалов, конструкторы предложили иной подход — вместо них применили стекловолокно с аналогичными характеристиками.

Для уменьшения заметности в инфракрасном диапазоне истребитель получил плоское сопло, которое охлаждает реактивную струю, снижая тепловую сигнатуру.