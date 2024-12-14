В России начали применять новую лазерную систему защиты военных аэродромов от беспилотников, известную как «Меч джедая».

В России начали применять новую лазерную систему защиты военных аэродромов от беспилотников, известную как «Меч джедая». Система представляет собой лазерную указку с фиолетовым лучом, установленную на тепловизионный прибор и пулеметную турель, обеспечивая защиту от воздушных угроз.

Указка «Меч джедая» предназначена для точного нахождения и нейтрализации дронов, которые могут атаковать аэродромы. Она использует тепловизионные технологии для выявления объектов в ночное время и в условиях плохой видимости. Система может действовать в тандеме с радиостанциями для координации работы с пунктами управления аэродрома, что делает её важным инструментом обороны.

Однако проект вызвал определённые сомнения у экспертов. Некоторые считают, что лазер может быть неэффективным при таких условиях, а конструкция может иметь свои слабые места, особенно в случае применения в реальных боевых условиях.