Комплекс успешно ликвидировал воздушные цели на малых высотах.

Минобороны России опубликовало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». Комплекс, стоящий на вооружении с 1976 года, успешно ликвидировал воздушные цели на малых высотах.

Система управляется экипажем из башни боевой машины и оснащена оптико-электронной аппаратурой. Основное преимущество комплекса — точность при перехвате целей благодаря использованию зенитных управляемых ракет 9М333. Эти боеприпасы третьего поколения оснащены головкой самонаведения, работающей в трех режимах: инфракрасном, фотоконтрастном и помехозащищенном. Что позволяет эффективно действовать даже в условиях применения противником сложных помех.

Комплекс способен поражать цели на высотах до 3,5 километра, обеспечивая надёжный контроль воздушного пространства. Он до сих пор остаётся актуальным благодаря модернизации и применению новых технологий в боеприпасах.