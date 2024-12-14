Излучение дезориентирует оператора и нейросеть дрона.

В России стартовали испытания лазерной системы «Слепыш», предназначенной для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Разработка способна выводить из строя камеры дронов, нарушая их работу и лишая управления.

Как пояснил Андрей Безруков, глава Центра беспилотных систем, современные дроны оснащаются системами машинного зрения, что требует новых технологий противодействия. «Слепыш» решает эту задачу, воздействуя на оптические сенсоры противника.

Лазер формирует пятно диаметром до метра на расстоянии 100 метров. Мощность позволяет не только нарушить работу электроники, но и буквально прожечь легкие преграды. При попадании в объектив дрона его оператор теряет контроль, а нейросети перестают обрабатывать изображение.