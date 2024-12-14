Гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика» начали использовать новые снаряды, увеличившие дальность стрельбы до 19,3 км. Т

На вооружение российской артиллерии поступили обновленные осколочно-фугасные снаряды ОФ56ИМ-1. Эти боеприпасы позволили 122-мм гаубицам Д-30 и самоходным установкам 2С1 «Гвоздика» увеличить дальность огня до 19,3 км. Прежний максимум составлял 15,3 км, но теперь расчеты могут работать на расстоянии, превышающем возможности многих аналогов, включая американскую M109A3.

Основное преимущество новых снарядов — способность эффективно выполнять контрбатарейные задачи. На расстояниях свыше 15,5 км российские артиллеристы теперь могут подавлять позиции противника, оставаясь в относительной безопасности. Увеличение дальности также позволяет более гибко реагировать на перемещения вражеской техники и огневых точек.

Использование новых боеприпасов стало частью модернизации артиллерийских подразделений. По мнению экспертов, такие изменения значительно повышают их оперативные возможности, позволяя наносить точечные удары по удаленным целям без необходимости приближения к линии фронта.