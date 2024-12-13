В российской армии внедрили инновационную систему оповещения — «светофоры», которые сигнализируют о приближении беспилотников.

В вооруженных силах России внедрили уникальное устройство оповещения, названное «светофор», для мониторинга и предупреждения о приближении беспилотных летательных аппаратов. Эта система, разработанная российскими инженерами, представляет собой металлическую коробку с тремя цветными лампами, установленную на столбах вдоль дорог на территории военных объектов.

Каждый цвет лампы имеет свое предназначение: зеленый свет сообщает о безопасности, желтый — о потенциальной угрозе приближения дрона, а красный — о непосредственной опасности, что позволяет военным принимать меры незамедлительно. Система «светофор» была разработана как ответ на растущую угрозу использования дронов в современных военных конфликтах и уже показала свою эффективность в условиях боевых действий.

Такое устройство не требует сложной интеграции с другими системами обороны и может быть легко развернуто в любом месте, что делает его идеальным решением для оперативного реагирования на угрозы в различных местах. Это нововведение уже вызвало интерес в военных кругах других стран, которые ищут простые и эффективные методы для защиты от беспилотных летательных аппаратов.