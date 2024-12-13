Российская ракета Х-58УШКЭ получила значительные улучшения благодаря новому навигационному блоку

Российская противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ претерпела модернизацию, которая значительно улучшила ее характеристики. Новый многорежимный инерциально-навигационный блок не только увеличил максимальную дальность полета до 330 км, но и снизил круговое вероятное отклонение до 7 метров, делая ракету более точной в достижении целей.

Разработанная для укомплектования внутрефюзеляжными отсеками новейших истребителей Су-57 и Су-75, Х-58УШКЭ получила складные крылья и аэродинамические рули. Это позволяет истребителям носить больше ракет, увеличивая их боевой потенциал.

Дополнение системы ГЛОНАСС и усовершенствованная активно-пассивная радиолокационная головка самонаведения с миллиметровым активным каналом значительно повышают эффективность ракеты по отношению к радиоконтрастным целям, включая пусковые установки оперативно-тактических ракетных.

Это делает Х-58УШКЭ одной из самых продвинутых ракет в своем классе, способной эффективно решать задачи по поражению защищенных и важных целей на значительном удалении.



