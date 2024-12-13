Российские саперы получили новейшие бронежилеты «Ярл», оснащенные современными защитными технологиями, которые успешно прошли государственные испытания и уже отправлены на передовую для обеспечения безопасности специалистов, задействованных в разминировании.

Российские саперы, задействованные в гуманитарных миссиях по разминированию, получили новейшее снаряжение — бронежилеты «Ярл», разработанные с использованием передовых технологий. Производством обмундирования занимается отечественная компания «БПР Ярл».

Первая партия из десяти бронежилетов уже была передана инженерным подразделениям. Эти жилеты не только обеспечивают высокий уровень защиты, но и отличаются повышенным комфортом, что критически важно для саперов, проводящих длительные операции в зоне риска.

«Новые бронежилеты оснащены современными композитными материалами, включая пара-арамидное волокно и сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности, что делает их устойчивыми к проникновению осколков и пуль,» — подчеркнул Роман Дудко, исполнительный директор компании «Ярл».

Испытания, проведенные в соответствии с ГОСТом, подтвердили высокие пулестойкие и противоосколочные характеристики бронежилетов. Это делает их идеальным выбором для выполнения самых опасных задач по обезвреживанию взрывных устройств.

Каждый комплект снаряжения включает в себя не только бронежилет, но и специализированную сумку с инструментами для разминирования и защитный шлем с визором, обеспечивающим широкий обзор и дополнительную защиту.



