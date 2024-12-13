Обновленный российский истребитель Су-57 с новым управляемым вектором тяги может серьезно изменить баланс сил в воздушном пространстве, благодаря улучшенным стелс-характеристикам и повышенной маневренности.

В последние новости из мира военной авиации, российский многоцелевой истребитель Су-57 претерпел изменения, которые значительно усиливают его позиции на мировой арене. Самым заметным нововведением стало усовершенствованное сопло с управляемым вектором тяги, что значительно улучшило его маневренность и стелс-технологии.

Эксперты отмечают, что благодаря нововведениям, Су-57 начинает превосходить своих американских конкурентов — F-35 Lightning II и F-22 Raptor, особенно в аспектах маневренности и низкой заметности. Эти качества критически важны для эффективности истребителя в современных воздушных боях.

Новая конфигурация сопла позволяет Су-57 более эффективно маскироваться от радаров, благодаря чему самолет становится менее уязвимым для противоракетной обороны. Кроме того, повышенная маневренность обеспечивает лучшие позиции при выполнении воздушных маневров и ведении боя на близких дистанциях.

Влиятельные военные обозреватели, такие как 19FortyFive, подчеркивают, что такие улучшения не только ставят Су-57 в один ряд с лучшими мировыми аналогами, но и предоставляют России стратегическое преимущество в воздушном пространстве.