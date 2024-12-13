Зенитный комплекс "Оса-АКМ" получил новые возможности благодаря интеграции ракет Р-73РМД-2, увеличивая эффективность российских вооруженных сил в противовоздушной обороне.

В арсенал российской армии поступило новое оружие: зенитно-ракетные комплексы "Оса-АКМ" теперь оснащены авиационными ракетами Р-73РМД-2, предназначенными для перехвата воздушных целей на средние дистанции. Об этом сообщили военные источники.

Ракеты Р-73РМД-2, известные своей маневренностью и высокими характеристиками, приспособлены для использования с наземных пусковых установок, что значительно расширяет оперативные возможности "Осы-АКМ". Эти ракеты способны достигать целей на расстоянии до 13 километров и развивать скорость до 2,2 Маха.

"Использование Р-73РМД-2 на зенитных комплексах позволяет эффективно противостоять не только традиционным воздушным угрозам, но и современным БПЛА и крылатым ракетам, что значительно увеличивает шансы на успешное отражение атак," – комментирует военный аналитик.

Важной особенностью модернизированного комплекса "Оса-АКМ" является возможность работы в пассивном режиме, что делает установку невидимой для вражеских средств радиотехнической разведки до момента активации.