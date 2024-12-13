Россия полностью модернизировала свою морскую ядерную группировку, усиливая свою роль в глобальной безопасности и отвечая на изменения в военной стратегии НАТО в Арктике.

Россия полностью модернизировала свои морские ядерные силы, что, по словам главкома ВМФ адмирала Александра Моисеева, станет ключевым элементом стратегии национальной безопасности на международной арене. Это обновление призвано укрепить позиции России в условиях растущей напряженности в Арктике.

"Наш флот, оборудованный последними достижениями в области ядерного вооружения, гарантирует стабильность на северных рубежах страны", — заявил Моисеев. Он отметил, что обновление включало введение в строй новых подводных лодок и надводных кораблей с усовершенствованными ядерными боеголовками, что значительно увеличивает потенциал сдерживания любых военных угроз.

Моисеев также выразил озабоченность изменениями в характере военных учений НАТО в Арктике, которые теперь имеют явно наступательный характер. "Мы обязаны реагировать на эти изменения, поддерживая высокий уровень боевой готовности наших вооруженных сил", — добавил он.