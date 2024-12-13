Российский ЗРК "Тор-М2" сталкивается с трудностями при перехвате малозаметных крылатых ракет SCALP-EG и Storm Shadow, имея очень ограниченное время для реагирования.

Зенитные ракетные комплексы "Тор-М2" сталкиваются с серьезными вызовами при перехвате малозаметных крылатых ракет типа SCALP-EG и Storm Shadow. Эти ракеты, используемые западными странами, способны скрываться от радаров до самого последнего момента перед ударом, что существенно затрудняет их перехват.

Операторы "Тор-М2" обнаруживают входящие ракеты лишь на крайне малом расстоянии — примерно в 7-8 километрах на открытой местности и всего в 4-5 километрах в условиях холмистой местности. Это оставляет лишь 12-18 секунд на реакцию и запуск ответной ракеты 9М338К, что делает каждую операцию перехвата крайне напряженной.

На заключительном этапе полета, когда ракеты снижаются для финального наведения на цель, их обнаружение и перехват становится еще более сложной задачей из-за использования местного рельефа в качестве прикрытия. Однако, когда ракеты выходят на минимальную высоту, "Тор-М2У" получает возможность захватить их на более длительное время — до 35 секунд, что немного увеличивает шансы на успешный перехват.